Tenha a sua folga a duração de um simples fim de semana ou um mês inteiro de férias com F maiúsculo, há lugares aonde ir e ótimos motivos para ganhar a estrada. Na cronologia de férias, sempre é tempo de viajar

Vamos combinar assim: o que importa é a vontade de viajar. A disposição para ver lugares, conhecer outros jeitos de viver, provar sabores. Quanto ao tempo livre para cair na estrada, o mundo é grande o suficiente: sempre existe um lugar – e uma distância – adequados ao tamanho da sua folga. Pois bem, selecionamos destinos e dicas para você aproveitar bem seu tempo livre, seja ele de um mês inteiro, uma semana ou apenas os dois dias protocolares do fim de semana.

Se for o caso de uma folga maior ainda – um ano sabático, talvez? –, Star Alliance, One World e Sky Team, as principais alianças que reúnem companhias aéreas no planeta, têm opções de passagens de volta ao mundo, a preços muito mais em conta do que você gastaria no total se comprasse cada trecho individualmente.

Ainda a respeito de voos: se o orçamento permitir, vincule todos os trajetos internos ao voo que sai e volta do Brasil para manter a mesma franquia de bagagem dos voos internacionais e evitar pagar excesso. E, no caso de múltiplos destinos, voe até o primeiro e volte do último, para ganhar tempo.

Vale lembrar que cada turista tem seu tempo de viagem. Quem disse que não dá para ficar um mês no mesmo lugar? Para quem prefere ir devagar, o melhor formato talvez seja montar base em uma cidade e usá-la como ponto de partida para bate-voltas. As capitais europeias são ótimas para isso.

Da mesma forma, a curta duração do fim de semana não é impedimento para pernoitar, digamos, em três lugares diferentes entre o fim da sexta-feira e o começo da segunda. O trecho paulistano da Rio-Santos, logo ali e cheio de praias lindas e badaladas, é perfeito para isso.

Basta encontrar o seu ritmo – e sair para desbravar o mundo no seu tempo. / FÁBIO VENDRAME, FELIPE MORTARA E MÔNICA NOBREGA

