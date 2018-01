Curaçau cria formulário online para facilitar imigração

Praia perto do Sea Aquarium em Curaçau

A partir de agora, quem for viajar a Curaçau, no Caribe, poderá preencher no próprio smartphone ou computador um formulário online chamado Cartão ED (Embarque e Desembarque). O documento, obrigatório para a entrada na ilha, substitui aquela ficha de papel entregue durante os voos e tem como objetivo facilitar e agilizar a passagem dos turistas pela imigração.

O formulário pode ser preenchido no site edcardcuracau.com antes da viagem ou até mesmo na chegada ao aeroporto internacional de Curaçau, que disponibiliza computadores para isso, apesar de a recomendação ser a de fazer o cadastro 24 horas antes da viagem para evitar filas e correria. Como é editável, uma vez feito, basta acessá-lo para atualizar as informações, inclusive numa próxima viagem ao destino.

Ter o Cartão ED continua sendo obrigatório a todos os turistas, independente da idade, e deve ser feito individualmente (um para cada pessoa), seguindo sempre as informações do passaporte com o qual se pretende entrar no país. Depois de preenchido, um comprovante é enviado automaticamente ao e-mail cadastrado pelo viajante. Não é preciso imprimi-lo: todas as suas informações estarão registradas no sistema do governo de Curaçau quando você chegar ao posto da imigração.

Todas essas orientações, vale lembrar, são válidas também para turistas em trânsito pela ilha.