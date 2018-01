Curitiba à mesa: festa para carnívoros e vegetarianos

Moqueca de cogumelos, delícia vegetariana em cartaz no Alto Juvevê – Fotos: Divulgação

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dois eventos de gastronomia movimentam a capital paranaense nas próximas semanas. No fim de semana de 22 e 23 de março, a 8.ª edição do Alto Juvevê Gastronomia trará como destaque as criações do jovem chef Reinhard Pfeiffer, mestre na culinária ovo-lacto-vegetariana, vertente que, como o nome indica, admite ovos e laticínios nas receitas. A candidata a estrela é a moqueca de cogumelos com arroz vermelho. Ao todo 19 estabelecimentos participam da feira, aberta das 11 às 19 horas na Praça Brigadeiro Mário Eppinghauss. Os pratos variam de R$ 5 a R$ 20.

Alguns dias depois entrará em cena a 9.ª Curitiba Restaurant Week, de 31 março a 13 de abril, em que 63 estabelecimentos abraçam o tema Sabores do Brasil e levam à mesa tanto as últimas criações elaboradas com ingredientes bem brasileiros quanto revisitam clássicos regionais. Os menus têm preço fixo: R$ 41,90 por pessoa no almoço e R$ 51,90 no jantar.