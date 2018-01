DA SÉRIE: Por que você deve ir para… Lamasos

Ora, porque aposto que você também adora bodas nupciais e acompanhou o

malfadado casamento entre our Prince Charles and the beautiful Diana. Pois saiba que foi no castelo medieval que domina esta simpática cidade cipriota – também chamada Limassol – ,que um antigo soberano nosso de muito maior reputação, o célebre Rei Ricardo Coração de Leão contraiu matrimônio com Berengaria de Navarra, cuja beleza era

incomparavelmente melhor que seu nome. E já que você está em Lamasos,

não deixe de aproveitar a very warm costa azul do Mediterrâneo, com muitas e muitas imersões, para, of course, curar a ressaca do extraordinário pifão que lhe dará, na noite anterior, a deliciosa degustação de um autêntico mezedes. Trata-se, fellows, de uma espécie de coleção de tapas cipriotas, que incluem azeitonas, frutos do mar, carnes diversas, a deliciosa skordalia (uma temperada mistura de

batata com alho) – numa quantidade que, usually, supera o total de trinta alentadas porçõezinhas. Que, believe me, é costume tomar na companhia do agradável vinho local, em taças intercaladas com tragos de zivania, um aguardente mais poderoso do que as boas vodkas. Depois da farra, dizem, há quem encontre Berengaria e Ricardo caminhando pela cidade. Can you believe me?

