De dar água na boca

Quando você pensa que já viu de tudo, algo surge para te surpreender. Trabalhadores da fábrica de doces Al-Sultan, em Damasco, na Síria, se juntaram e passaram todo o dia de ontem dispondo lado a lado (e milimetricamente organizados!) milhares de tradicionais doces sírios – que resultaram neste gigantesco mosaico de guloseimas:

O objetivo pretendido e alcançado, claro, era ganhar um espaço no Guinness Book. Com 112 metros de comprimento e pesando 4 toneladas, o novo e apetitoso mosaico sírio conquistou o posto de maior do mundo na sua categoria.