De malas prontas para o Peru

A pedidos do leitor Fernando Navarro, selecionamos aqui algumas reportagens já publicadas no Viagem sobre o Peru. Para começar, embarque numa aventura inca – entre dunas, praias de ondas perfeitas e resquícios arqueológicos, costa sul peruana desafia a coragem do viajante. Sobre a prancha, de buggy ou em um monomotor:

* Refúgio radical

* Quase uma miragem em meio ao deserto: Huacachina

* Heranças na terra em movimento

* Aranhas e baleias em um mesmo lugar. São as linhas de Nazca

* Belos balneários e ondas perfeitas para deslizar sobre o Pacífico

Para conhecer a ‘Cidade Perdida’ vale viagem de trem, caminhadas exaustivas e filas enormes. Conheça um pouco sobre Machu Picchu (e Cuzco) nas reportagens da nossa equipe:

* Uma inexplicável trama de ruelas de pedra

* Machu Picchu do seu jeito

* Torne real o sonho de Machu Picchu