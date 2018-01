As dicas do Viagem agora têm um espaço fixo na grade de programação da Rádio Estadão FM 92,9 – AM 700. Sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, britanicamente às 20h47, você confere as dicas da editora do caderno, Adriana Moreira. Nos programas de quarta (9/1) e sexta-feira (11/1), nosso tema foi viajar de carro do Recife a Maceió. Clique aqui para conferir o passo a passo do roteiro, publicado em nosso caderno.