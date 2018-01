De Trabant em Berlim

Os passeios turísticos em Trabant, o carrinho que é um dos símbolos do antigo lado oriental, nem são tão novidade assim. Mas agora, com toda a movimentação em torno dos 20 anos da Queda, as agências passaram a fazer tours específicos, que seguem o traçado original do Muro de Berlim.

O preço é salgadinho. Custa a partir de 79 euros (com pelo menos três pessoas no famoso Trabi). E o passeio dura duas horas, com partida e chegada no Checkpoint Alpha. Destaques do percurso? Wall Park, East Side Gallery, Checkpoint Charlie… Reserve no site da Trabi-Safari.

Se quiser algo mais dinâmico, fique com o tour de bike, também no traçado do Muro. Nós fizemos o percurso de quatro horas e podemos dizer que é uma delícia, além de fácil – Berlim é toda plana. Sai por a partir de 14,50 euros. Reserve no Berlin on Bike.