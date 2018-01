Decoração do Palácio de Versalhes agora em trem de Paris

Bruna Tiussu

Uma parcela de parisienses contou com uma grata surpresa ao pegar o trem urbano hoje pela manhã. Por fora, o comboio era o mesmo. Porém, lá dentro, fotografias da decoração original do Palácio de Versalhes conferiam um ar de realeza ao espaço. Este é o primeiro trem da linha C da Rede Expressa Regional (RER) a inaugurar uma viagem com o novo visual – até o fim do ano, outros quatro ganharão adornos semelhantes.

Tal projeto foi concebido pela SNCF, a empresa ferroviária francesa, em parceria com a cidade e o Palácio de Versailhes. Para chegar ao resultado, fotografias de ambientes diferentes do castelo foram adaptadas às dimensões dos vagões, colados às paredes e tetos arredondados de seus dois andares.

Há sete tipos de decoração – como a que retrata o salão dos espelhos, galeria das batalhas, quarto da rainha, biblioteca de Luís XVI e os tão famosos jardins do palácio -, que passam a proporcionar uma viagem mais elegante pela Cidade Luz.

Fotos: Thomas Samson/AFP