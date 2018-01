Depois da arte, comida, bebida e mais

Tomada há dez anos por galerias nos prédios centenários, região apelidada de ‘Rino’ agora é o endereço da cozinha e das cervejarias artesanais mais antenadas de Denver

Alison Gregor / DENVER / THE NEW YORK TIMES

Calorosamente abraçado por entusiastas de uma arte jovial em Denver, o River North Art District, mais conhecido como Rino, fica em uma antiga área industrial a nordeste do centro da cidade. A região já era o lar de dezenas de galerias e estúdios de artistas, mas agora tem cafés, restaurantes, bares, música e uma profusão de cervejarias artesanais.

O Rino surgiu no mapa em 2005, quando um grupo de artistas registrou o nome de sua cooperativa e o apelido pegou como sinônimo para o bairro. Um destaque: na primeira sexta-feira de cada mês, dezenas de galerias abrem até tarde para encantar e dar mais tempo aos potenciais clientes.

Mile Alta Adega

O misto de adega e sala de degustação despretensiosa foi inaugurado no verão passado, decorado com barris de vinho em um velho armazém de tijolos aparentes. A adega é a segunda em todo o Colorado a servir tintos e brancos do proprietário e vinicultor Jon Brickner e de sua mulher e parceira de negócios, Cassidi Brickner.

The Source

Antigo prédio de 1880 feito de aço fundido, foi repaginado e inaugurado em agosto de 2013 como ponto de parada central para os amantes da gastronomia. Conta com padeiros, açougueiros, além de mercearias especializadas, cervejarias e outros produtores que oferecem deliciosas mercadorias. A barraca Comida, que serve comfort food mexicana, começou como um food truck (van gastronômica) rosa-choque em Denver.

Amerigo Delicatus

Neste restaurante italiano amistoso, inaugurado no verão de 2012, tudo é preparado do zero – incluindo a sala de jantar, projetada pelo chef e proprietário Iain Chisholm. Destaque para a carne assada lentamente, queijos da casa, massas frescas, ervas sazonais e especiarias, com menu semanal.

Meadowlark Bar

Escondido em um armazém de 1885 restaurado, é fácil perder a entrada subterrânea, que fica ao ar livre, oculta atrás de uma cerca viva. Com paredes de pedra cinzenta e um balcão de madeira feito à mão, o Meadowlark não é apenas um espaço intimista de música ao vivo, mas também galeria de arte com exposições mensais de artistas de Denver.

Megafauna

Em operação desde o fim de 2012, esta butique despojada mistura com sucesso loja de arte e vestuário e ainda apresenta regularmente obras de artistas locais, artesãos e músicos. Além das criações de moda à venda, há um café onde são preparados e também vendidos os grãos torrados. Oferece ainda salas para trabalhos de design, workshops e ensaios de bandas.