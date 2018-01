Desbrave as trilhas baianas

Na Chapada Diamantina, não há tempo para ter preguiça. Acordar cedo, caminhas vários quilômetros, lanchar no meio do mato e desenvolver bolhas nos pés são apenas detalhes pouco importantes quando se vê as recompensas: maravilhosos cenários, de tirar o fôlego – ou o que resta dele. Veja algumas opções de pacotes para descobrir os árduos caminhos da Bahia. Todos os roteiros incluem aéreo de São Paulo a Salvador e acompanhamento de guias locais.

R$ 1.668: 7 noites entre Lençóis e Mucugê com os passeios Tour Serrano, Ribeirão do Meio, Poço Azul, Poço Encantado, Poço do Diabo, Morro do Pai Inácio, Gruta da Pratinha, Gruta Lapa Doce, Projeto Sempre Viva, Cachoeira do Tiburtino. Na CVC

R$ 1.844: 4 noites no Chapada Hostel. Na TAM Viagens

R$ 2.148: 7 noites com passeios Tour Serrano, Poço do Diabo, Morro do Pai Inácio, Ribeirão do Meio, Cachoeira da Primavera. Na Freeway

R$ 2.150: 7 noites com todos os passeios nos arredores de Lençóis e trecho aéreo de Salvador até lá. Na Venturas e Aventuras

R$ 2.224: 7 noites com os passeios Tour Serrano e Cachoeira da Primavera, Ribeirão do Meio, Poço do Diabo, Morro do Pai Inácio, Grutas da Pratinha e Lapa Doce. Trecho aéreo a Lençóis. Na Natural Mar

R$ 2.980: 7 noites entre Lençóis e Igatu. Na Filhos da Terra

R$ 3.093: 3 noites com os passeios Tour Serrano, Tour Ribeirão, Morro do Pai Inácio, Gruta Lapa Doce e Pratinha. Na Top Brasil

R$ 3.303: 7 noites com todos os passeios próximos a Lençóis. Na Intravel