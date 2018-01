Foto: Arquivo Pessoal

Quando foi aluna de arquitetura da Faculdade de CVUT, em Praga, Natalia Noleto descobriu locais ainda pouco explorados nos roteiros dos turistas, como o parque Vyšehrad. “Vale muito a pena visitá-lo no inverno, para curtir a neve e a paisagem toda branquinha.” Ela lembra ainda da vista privilegiada do local: “Dali se vê a cidade com seus principais pontos turísticos, como o castelo de Praga”.