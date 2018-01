Desenhos + rabiscos = mapas

Bruna Tiussu

Eles não respeitam nenhum tipo de escala, podem não conter legendas e possivelmente não vão te ajudar na tarefa básica de buscar um local específico. Os mapas publicados no They Draw & Travel são diferentes de todos aqueles que estão nos guias ou sites de viagem. Totalmente autorais, representam aquela parcela da cidade, monumento ou costume que mais encanta a pessoa que o desenhou.

Sim, são todos desenhos, rabiscos, esboços cheios de cor e vida feitos por viajantes que se divertem com a arte de registrar no papel as memórias mais marcantes de um destino visitado – usando seja qual for o estilo do traço. No mapa mais recente, a cidade de Valência é mostrada em sua amplitude cultural: a paella, os arcos de Calatrava, as Fallas e o bom clima aparecem todos juntos. Em uma das cinco ilustrações de Paris, seus ícones máximos – Torre Eiffel, Arco do Triunfo, Louvre e Museu d’Orsay – se transformam de forma divertida em letras para formar os nomes das grifes internacionais que se espalham pela Champs-Elysées.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Valência, Espanha

Tel-Aviv, Israel

Dublin, Irlanda

Criado pelos irmãos Nate Padavick and Salli Swindell, é aberto ao público: qualquer viajante pode postar seu mapa particular ali. Ao todo, o site já soma mais 300 mapas. Há como pesquisá-los por localização ou interesse, como arte, história, compras e gastronomia. Enquanto pecam na precisão e orientação, servem muito bem como fonte de inspiração para próximas viagens.