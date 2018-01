Design e humor no Hotel Fire and Ice

Um hotel onde o gerente pede para ser incomodado, os banheiros (todos unissex) têm ilustrações irônicas e o fumódromo imita caixões e lápides de cemitérios. Se em uma primeira impressão estes detalhes parecem ser ao menos estranhos, logo são capazes de arrancar olhares curiosos e gostosas risadas de cada hóspede que chega ao Hotel Fire and Ice, na Cidade do Cabo.

O gerente dá o recado que está inteiramente à disposição dos hóspedes. Foto: Bruna Tiussu/AE

Há cerca de três anos em funcionamento, foi um dos estabelecimentos construídos como parte do plano de preparação para a Copa do Mundo de 2010. Estrategicamente instalado no centro da cidade – região que a cada dia ganha mais a atenção dos turistas antes concentrados na região de Waterfront, a mais nobre – faz parte de um dos mais importantes grupos de hotelaria da África do Sul, o Protea Hotels.

Quer fumar? Reserve seu espaço em uma das banquetas com design específico. Foto: Bruna Tiussu/AE

Ao que parece, a ideia é que o visitante se sinta completamente à vontade. Na recepção o staff é atencioso, assim como os funcionários do bar central, localizado logo na entrada do hotel. Sofás e poltronas ultracoloridas também ocupam o hall principal, e ali estão para quem quiser desfrutá-las.

Elevadores também personalizados levam até cada andar. Há o que representa uma jaula própria para mergulhar e ver tubarões (atividade típica no país), o que imita um cable car, que sobe até a Table Mountain, e um terceiro com ar misterioso, todo revestido de cortinas negras.

Mais parece um cable-car que leva até a Table Mountain, mas é só o elevador. Foto: Bruna Tiussu/AE

Confira na placa o que é permitido e o que é proibido nos banheiros do hall. Foto: Bruna Tiussu/AE

Os corredores de cada andar exibem luzes coloridas, assim como alguns quartos – especialmente no chuveiro, que além das luzes também é decorado com divertidos mosaicos de cores diversas. Na varanda, que dá vista para a Table Mountain, um varal é ocupado por biquínis e outras peças de roupas supostamente de algum hóspede desatento…

Biquini, camiseta e outras peças de roupa no varal no terraço. Foto: Bruna Tiussu/AE