Design jovem à moda de Nova Délhi

Em uma única via da capital estão alinhadas boas ideias para quem busca se vestir, decorar a casa e até petiscar de um jeito contemporâneo, mas sem abandonar o melhor da tradição local

Shivani Vora / NOVA DÉLHI / THE NEW YORK TIMES

Mehar Chand Market, um movimentado trecho no coração de Nova Délhi, capital da Índia, recentemente emergiu como a área de compras mais indicada para caçadores de achados únicos, incomuns. Das antigas, estão lá farmácias, alfaiates e mercearias que abastecem os moradores dos arredores. Hoje, jovens designers abriram butiques ao longo de um quilômetro na Lodhi Road e vendem de tudo, de artigos para a casa a novidades da moda. As mercadorias têm um toque indiano, quer seja uma estampa ou um tecido. Os preços razoáveis, comparados a outros distritos varejistas da cidade, merecem destaque.

Tantra (Lodhi Road, 12; 00-91-98-1116-5422) – O quiosque de uma pequena rede local de roupas vende camisetas coloridas e brilhantes impressas com desenhos indianos. Vale desde um riquixá até uma foto kitsch do Taj Mahal ou de Gandhi com uma de suas citações. De 400 a 1.200 rupias (R$ 15 a R$ 45).

Masaba (Lodhi Road, 103) – Nessa lojinha estreita há ecléticas peças do oeste da Índia abastecendo a popularidade crescente da designer Masaba Gupta, baseada em Mumbai. Os looks incluem vestido amarelo de borda pink com rosas em traço preto; sáris e blazers em tons néon; e kurtas, as túnicas indianas. De 3 mil a 50 mil rupias (R$ 116 a R$ 1.940).

The Altitude Store (Lodhi Road, 110) – O tamanho da loja de comida orgânica e natural não faz justiça à sua ampla variedade de produtos artesanais locais, como geleias caseiras de gengibre e lichia; mostardas de fazendas do entorno; e petiscos como grão de bico crocante com masala e biscoitos de caju com açúcar mascavo. De 50 a 250 rupias (R$ 2 a R$ 10).

The Play Clan (Lodhi Road, 17) – Um coletivo indiano de designers cria os produtos para a loja de acessórios e presentes: capas para travesseiros, luminárias, bandejas decoradas com um elefante azul. De 250 a 25 mil rupias (R$ 10 a R$ 970).

Risa (Lodhi Colony, 39) – Duas irmãs de Nova Délhi na casa dos 20 anos estão por trás dos modelos de carteira e bolsas de couro. As coleções incorporam técnicas indianas populares como tecelagem, estamparia e pintura à mão. De 2.500 a 8 mil rupias (R$ 97 a R$ 310).