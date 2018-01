Dez destinos para celebrar o turismo brasileiro

Data ainda pouco difundida, 2 de março é o Dia Nacional do Turismo. De acordo com estudos do Ministério do Turismo, os dez destinos nacionais mais procurados por brasileiros e estrangeiros são, pela ordem: 1. São Paulo; 2. Rio de Janeiro; 3. Salvador; 4. Fortaleza; 5. Brasília; 6. Recife; 7. Natal; 8. Curitiba; 9. Florianópolis; 10. Belo Horizonte.

Aqui no Viagem, tomamos a liberdade de eleger nosso próprio Top 10 para celebrar a data. Confira e opine: você concorda com a nossa lista? Que destinos você acrescentaria?

