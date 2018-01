Dia de festa pelos 100 anos de Machu Picchu

Homens estendem duas bandeiras incas em Machu Picchu. Foto: Raul García/EFE

As comemorações pelo centenário de Machu Picchu, cidadela nas proximidades de Cuzco e principal ponto histórico do Peru, ocuparam toda a quinta-feira (7) e foram até a madrugada de sexta-feira. Para honrar a formação étnica do povoado, nada mais adequado do que fazer uma cerimônia tipicamente inca. Representantes dos quatro territórios incas do Peru e o presidente Alan García estiveram em Machu Picchu para honrar os cem anos desde que o explorador americano Hiram Bingham fez registros da existência da cidade.

A cerimônia começou com o tradicional rito Tinkay, de que aproximadamente cem atores participaram. Eles representavam o povo, o imperador e o sacerdote que ficavam encarregados de dirigir o rito às montanhas da região, que para os incas, são divinas. O principal ponto da festa foi na caída da noite, quando um espetáculo relatou a história de Machu Picchu, com shows de luzes, música e videoprojeções. Cerca de 800 pessoas assistiram as apresentações até o fim, e um dos pontos altos durante o dia foi a banda Los Jaivas, que tocou em um bonito cenário entre as montanhas da cidadela inca.



Bailarinas mascaradas celebram o 7 de julho em Cuzco. Foto: Percy Hurtado/EFE

Nas ruas de Cuzco, o dia inteiro também foi de festa e comemorações. Foto: Percy Hurtado/EFE



Ritual inca abriu o dia de festejos em Machu Picchu. Foto: Alan García/EFE



Atores observam a cidadela de Machu Picchu durante a celebração inca. Foto: Raul García/EFE



Banda Los Jaivas contou com um belo cenário para a sua apresentação. Foto: Raul García/EFE



Moradores descansam entre as festividades do dia. Foto: Raul García/EFE



Ao cair da noite, as celebrações contando a história de Machu Picchu deram prosseguimento à festa. Foto: Karel Navarro/AP