Com fantasias, doces e música as cidades mexicanas festejam o Dia dos Mortos, celebrado em 2 de novembro. Segundo a crença local, os falecidos voltam às suas casas na data, para visitar os parentes vivos. Por isso, as famílias preparam altares repletos de objetos e comidas do gosto daquele que se foi. A tradicão é tamanha que foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Confira galeria com bons momentos da festa.

