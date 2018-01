Dicas: as novidades do turismo

Confira, a seguir, dicas com eventos e novidades no mundo do turismo:

AÉREAS: Quarto e sala nas alturas

Nada menos do que um baita apartamento com asas. É isso o que a Etihad Airways, empresa aérea do Emirados Árabes, vai oferecer a partir de dezembro a seus passageiros. O Residence by Etihad (foto) é uma nova cabine superior que supera a já luxuosa primeira classe, com suíte privada, sala de estar e banheiro com chuveiro, além dos serviços de um mordomo exclusivo. Projetada para um ou dois passageiros a nova cabine estará disponível em cinco novos Airbus A380 da companhia. O serviço será oferecido inicialmente na rota Abu Dabi–Londres ao custo de US$ 21 mil. Em 2015 deve servir também a voos para Nova York e Austrália.

REPÚBLICA CHECA: Festança culinária e etílica em Praga

Os jardins do Castelo de Praga serão palco do 8.º Prague Food Festival, de sexta a domingo. Participam chefs de várias regiões do país. Simultaneamente ocorre na cidade a Festa da Cerveja, com degustação de mais de 70 marcas de loiras, ruivas e morenas, além de comidas e shows de bandas de rock.

CUBA: Ícone repaginado

Com um dos mais festejados conjuntos arquitetônicos dos anos 1950, o histórico Hotel Capri, em El Vedado, na região central de Havana, foi restaurado mantendo estilo e atmosfera, agora sob cuidados de novo administrador, a NH Hotels. Diárias desde R$ 347.

BIKE 1: ‘Meia-noite em Paris’ sobre a magrela

Sob inspiração do filme de Woody Allen, passeio propõe um giro por 15 ícones da cidade em três horas – mas, em vez de carruagem, sobre uma bicicleta. Guiado pela paulista Fernanda Hinke, custa R$ 50 a reserva e mais 35 euros a serem pagos no dia, em conexaoparis.com.br.

BIKE 2: Pedalar e meditar na Mantiqueira

Quase na divisa entre São Paulo e Minas, na Serra da Mantiqueira, Joanópolis recebe entre 18 e 22 de junho uma combinação inusitada: um retiro que mescla meditação e mountain bike. Entre araucárias, cachoeiras, riachos e vilarejos, o centro holístico Ponto de Luz propõe limpezas energéticas, vivências xamânicas e técnicas de meditação. Além de muita pedalada, é claro. Pacotes com pensão completa a partir de R$ 660.

ÁFRICA: Cliques na savana com consultor vip

Araquém Alcântara vai acompanhar um grupo em setembro para um safári fotográfico na Madikwe Game Reserve, na África do Sul (foto), com extensão ao Deserto do Kalahari, na fronteira com a Namíbia. A Teresa Perez Tours tem pacote de 8 noites por a partir de US$ 10.193 por pessoa.