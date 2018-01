Dicas de Londres, reunidas em um só post

Há sete meses a jornalista paulistana Ana Gasston, que vive há 10 anos na capital inglesa, começou a dar dicas semanais na coluna ‘Rumo a Londres’, cujo objetivo era forrar de informações os leitores que estivessem se preparando para visitar a cidade durante a Olimpíada. Com o início das competições, no último fim de semana, o espaço fechou seu ciclo.

Aqui, contudo, você encontra todas as colunas publicadas. Para que você possa consultar em qualquer época do ano, com ou sem Jogos Olímpicos.

Waterside Cafe. Foto Ana Gasston/AE

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

17/07 – Pubs e restaurantes em versão flutuante

10/07 – Endereços para degustar cerveja londrina na fonte

03/07 – Elegantes cafés na capital do chá

26/06 – Aberta a caça ao sorvete na capital

19/06 – Tempo de diversão na beira do Tâmisa

12/06 – Marcos da cidade vistos de cima

05/06 – Histórias e ilustres da Fleet Street

29/05 – Roteiro de galerias segue para o sudeste

22/05 – Antecipe o tour por endereços dos Jogos

Docinhos no Broadway Market. Foto Ana Gasston/AE

15/05 – Delícias para saborear na rua

08/05 – Chocolate britânico, uma doce surpresa

01/05 – O canto verde e amarelo dos Jogos

24/04 – Um Oyster para desbravar a cidade

17/04 – Vida animal pela metrópole

Pub Euston Tap. Foto Ana Gasston/AE

10/04 – Cerveja artesanal, quem resiste?

03/04 – Diversão na antiga área dos piratas

27/03 – Herança real num bairro bucólico

20/03 – Compras e uma bela vista no centro

13/03 – Um dia como os ricos Courtauld

06/03 – Mercado cercado por boas mesas

28/02 – Nas irmãs Tate, o melhor da arte

21/02 – Sustos na região que virou tendência

14/02 – Canary Wharf: além do Tâmisa

31/01 – Vista do alto barata e sem filas

Leadenhall Market. Foto Ana Gasston/AE

24/01 – Oásis cultural no centro financeiro

17/01 – Ruínas romanas no centro da capital