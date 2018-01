Dicas espertas da semana

Perdeu nossa edição impressa de 12 de setembro? Então confira aqui as dicas e novidades que destacamos na semana.



1. VOCÊ SABIA?

1º lugar

É a posição ocupada por Melbourne no ranking das melhores cidades do mundo para se viver. A lista é divulgada anualmente pela Economist Intelligence Unit’s Annual, ligada ao grupo da revista inglesa The Economist. Confira quais as outras nove cidades na galeria abaixo.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As 10 melhores cidades do mundo para se viver de 2017 Fabian Bimmer/Reuters O ranking das cidades mais habitáveis Quais são as melhores cidades para se viver no mundo? Responder à pergunta - e também à oposta a ela, ou seja, quais são as piores - é o objetivo da pesquisa realizada anualmente pela Economist Intelligence Unit, instituição ligada à revista inglesa 'The Economist'. O levantamento leva sempre em conta questões relacionadas à qualidade de vida, como estabilidade, acesso à saúde, educação e cultura, meio ambiente e infraestrutura. Quais são as melhores cidades para se viver no mundo? Responder à pergunta - e também à oposta a ela, ou seja, quais são as piores - é o objetivo da pesquisa realizada anualmente pela Economist Intelligence Unit, instituição ligada à revista inglesa 'The Economist'. O levantamento leva sempre em conta questões relacionadas à qualidade de vida, como estabilidade, acesso à saúde, educação e cultura, meio ambiente e infraestrutura.

O 'The Global Liveability Report 2017' avaliou 140 cidades em todo mundo. O ranking das melhores continua o mesmo do ano passado, mas, segundo os resultados da pesquisa, a volatilidade das pontuações tem sido consequência da maior instabilidade mundial. Na Europa, a ameaça do terrorismo afetou os índices de habitabilidade de algumas cidades, por exemplo. Mesmo assim, o resultado geral da pesquisa apontou para um progresso no campo da qualidade de vida. Amsterdã, na Holanda, e Reykjavik, na Islândia, são exemplos disso: ambas aumentaram o acesso à cultura e conseguiram diminuir os índices de criminalidade.

Nota 95. Segunda maior cidade da Alemanha e um dos maiores centros comerciais do país, Hamburgo manteve a mesma pontuação de 2016. Localizada ao norte, é destino certo para os próprios alemães em busca de descanso e diversão. Suas notas foram: 90 em estabilidade (sua nota mais baixa mais uma vez); 100 na saúde; 93.5 em cultura e meio ambiente; 91.7 na educação; 100 em infraestrutura.

Nota 95.6. A capital da Finlândia é outra cidade que manteve a mesma nota de 2016. Bem arborizada, portuária, repleta de belas construções e bastante tranquila, Helsinque é sempre elogiada por sua organização urbana. Suas notas foram: 100 na estabilidade; 100 na saúde; 88.7 em cultura e meio ambiente (mais uma vez sua nota mais baixa); 91.7 na educação; e 96.4 na infraestrutura.

Nota 95.7. Com a mesma nota do ano passado, Auckland é a maior cidade da Nova Zelândia e fica a 643 km da capital Wellington. Reserva boas praias para o surfe, assim como paisagens exuberantes. Como metrópole, também tem suas opções mais urbanas, como a famosa Sky Tower e os restaurantes da Federal Street. Suas notas foram: 95 em estabilidade; 95.8 em saúde; 97 em cultura e meio ambiente; 100 em educação; e 92.9 em infraestrutura.

Nota 95.9. Sem variações na nota de 2016, Perth abre novamente a boa participação da Austrália no ranking das melhores cidades para se viver. Localizada no extremo da costa ocidental australiana, no estuário do Rio Swam, oferece praias de águas esverdeadas ideais ao surfe (como a foto entrega), cruzeiros, vinícolas na região, áreas para pedalar e história nas ruas de Fremantle. Suas notas foram: 95 em estabilidade; 100 em saúde; 88.7 em cultura e meio ambiente; 100 em educação; e 100 em infraestrutura.

Nota 96.6. Adelaide vem logo em seguida na dobradinha australiana. Capital da South Australia, tem agitada vida cultural (é famosa por seus muitos festivais), está repleta de estudantes intercambistas, gramados para curtir seu clima descontraído ao ar livre e um mercado central imperdível. Suas notas foram: 95 na estabilidade; 100 na saúde; 94.2 na cultura e meio ambiente (sua nota melhor em relação a Perth); 100 na educação; e 96.4 na infraestrutura (sua nota pior em relação a Perth).

Nota 96.6. Assim como em 2016, a canadense Calgary teve a mesma nota de Adelaide. A diferença entre elas continua sendo o fato de Calgary ter três notas máximas contra duas obtidas por Adelaide. Apesar de não ser muito conhecida entre os brasileiros, a cidade localizada ao sul da província de Alberta já foi cidade-sede dos Jogos Olímpicos de Inverno em 1988 e é uma das mais populosas do país. Possui um bom número de atrações turísticas, entre parques, museus e restaurantes. Suas notas foram: 100 em estabilidade (contra 95 de Adelaide); 100 em saúde; 89.1 em cultura e meio ambiente (nota mais baixa do que recebeu Adelaide); 100 em educação; e 96.4 em infraestrutura.

Nota 97.2. Toronto é a segunda cidade canadense das três que aparecem (seguidas) neste ranking. E a definição dada a ela no ano passado continua a mesma: tranquila, mas não pacata; cosmopolita, mas não excludente. Dona de uma miscelânea cultural que anda atraindo jovens brasileiros intercambistas, sobretudo, mas também famílias com crianças. Suas notas foram: 100 em estabilidade; 100 em saúde; 97.2 em cultura e meio ambiente; 100 em educação; 89.3 (nota que a afasta do topo) em infraestrutura.

Nota 97.3. A melhor das cidades canadenses e a terceira melhor do mundo quando o assunto é qualidade de vida: muito prazer, Vancouver. Cercada de água - nosso colunista Mr. Miles a compara com o Rio de Janeiro -, está cheia de espaços de lazer ao ar livre e vive seu auge no verão, com seus bairros boêmios, arte na rua e áreas esportivas. Com 600 mil habitantes na costa oeste (2,5 milhões na região metropolitana) - e muitos intercambistas também - é turística dos pés à cabeça. Suas notas foram: 95 na estabilidade; 100 na saúde; 100 na cultura e meio ambiente; 100 na educação; e 92.9 na infraestrutura.

Nota 97.4. Com a mesma nota do ano passado, Viena é a cidade que melhor representa o continente europeu no ranking. Além de seu charme natural - para onde quer que se olhe, a vista será bonita e a foto, nostálgica -, respira história em cada um de seus cantinhos e construções clássicas. Não faltam opções aos turistas, das caminhadas descomprometidas ou pedaladas a roteiros por museus, galerias, palácios e óperas. Suas notas foram: 95 em estabilidade; 100 na saúde; 94.4 em cultura e meio ambiente; 100 em educação; e 100 em infraestrutura.

Nota 97.5. Eis a melhor cidade para se viver no mundo: Melbourne. Dona da primeira posição há sete anos consecutivos, a cidade australiana não teve nenhuma nota abaixo de 95, mantendo a mesma pontuação do ano passado (como todos os outros destinos da lista). Capital do Estado de Vitória, tem se tornado queridinha dos turistas por seu bom número de hotéis e ótimos restaurantes, por sua natureza que mescla vida selvagem e urbana e por sua agenda cultural sempre viva. Uma novidade prestes a ser lançada (em outubro) é o voo direto da Latam entre Santiago (Chile) e Melbourne - serão 15 horas de duração e o voo mais longo da história da companhia aérea. Suas notas foram: 95 em estabilidade; 100 em saúde; 95.1 em cultura e meio ambiente; 100 em educação; e 100 em infraestrutura. Para ler o estudo completo, clique aqui.

*

2. DICA DE ROTEIRO

Tiradentes e as artes

A cidade mineira ganha mais um atrativo de 14 a 24 de setembro: a 6ª edição do Festival de Artes Vertentes, com artistas do mundo todo. Na literatura, Maria Valéria Rezende, vencedora do Prêmio Jabuti, divide espaço com a poeta Adélia Prado. Na música, as igrejas barrocas serão palco para as composições de Bach e Beethoven. O programa tem ainda teatro e documentários. Mais: artesvertentes.com.

*



3. FIQUE LIGADO

KLM no WhatsApp

A aérea acaba de anunciar sua entrada no plano piloto que o aplicativo de troca de mensagens WhatsApp está desenvolvendo para que empresas se comuniquem com seus clientes de forma certificada. Assim, ao fazer o check-in online na página da KLM, o passageiro poderá optar por receber tudo via WhatsApp: confirmação de reserva, cartão de embarque e status de voo.

*

4. PACOTE

Passeio e ioga na Índia

Praticar ioga na companhia de profissionais e conhecer uma cultura milenar é a proposta de três pacotes da Raidho (raidho.com.br).

O primeiro, Índia – ioga, cultura, e lazer sai em 26 de dezembro com o professor Gerson D’Addio da Silva, passando por seis destinos em sete noites (R$ 8.922).

Em 6 de janeiro, Índia – ioga e cultura prevê cinco destinos em 12 noites na companhia do professor Paulo Junqueira (R$ 12.205).

Já o terceiro deles, Índia – cultura, ioga e meditação, será guiado pela professora Dany Sá. Sai 2 de fevereiro, com sete destinos em 14 noites (R$ 9.920).

Os preços são da parte terrestre e há como estender a viagem para mais destinos, pagando um valor complementar. Também há a opção de incluir o aéreo nos três pacotes.

*

5. VOCÊ NA GALERIA INSTAGRAM

Você na galeria Instagram do Viagem Estadão @lavaiela_pelomundo Galeria Instagram A @lavaiela_pelomundo ficou impressionada com a beleza do Palácio da Música Catalã, em Barcelona. E dá a dica: compre ingressos pela internet e faça a visita guiada (18 euros; 55 minutos). “Valerá a pena”, escreveu. A @lavaiela_pelomundo ficou impressionada com a beleza do Palácio da Música Catalã, em Barcelona. E dá a dica: compre ingressos pela internet e faça a visita guiada (18 euros; 55 minutos). “Valerá a pena”, escreveu.

O feriado de 7 de setembro trouxe boas lembranças a @erica.pear: “lagosta comprada no barco, ‘coco loco’ e um mar incrível”, disse sobre sua passagem por Cartagena, na Colômbia. Convenhamos, ela usou bem o “gratidão ao Universo” na legenda.

Quem também aproveitou o feriadão e mandou boas energias do Salar de Tara, no Chile, foi a dupla @cariocas_pelo_mundo: “Nós aqui estamos super animados e desejamos que o tempo ajude com lindos dias de sol.”

Só de olhar para essa foto compreendemos a legenda de @viajadorablog: “E a paz que encontramos no Poço dos Primatas, no fim da trilha que fizemos no Parque Nacional da Serra dos Órgãos?”. O Parnaso, como é conhecido, fica no Rio.

*

6. CONFIRA AS OUTRAS REPORTAGENS DESTA EDIÇÃO:

Chapada dos Guimarães e Nobres: um roteiro por Mato Grosso

10 curiosidades sobre pedágios

Mr. Miles. A cidade mais oriental do Ocidente

Gilberto Amendola. Pode tirar uma foto minha, por favor?

*O caderno impresso do Viagem sai sempre às terças-feiras no Estadão.