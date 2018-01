Dicas espertas da semana

Perdeu nossa edição impressa de 26 de setembro? Então confira aqui as dicas e novidades que destacamos na semana.

1. VOCÊ SABIA?

900 quilos

de lagosta são servidos durante as 14 noites do roteiro do navio Seven Seas Explorer pelo Caribe. Sim, a região está em um momento difícil por causa dos furacões – o navio, no entanto, só começa a circular em novembro.

R$ 16 mil

é o preço mais em conta para o cruzeiro inaugural da temporada de fim de ano. A primeira saída de Miami está marcada para 20 de dezembro e não sai por menos de R$ 27.859. Informações e reservas: rssc.com.

2. DICA DE ROTEIRO

Alcatrazes terá passeio de barco e mergulho

Um ano após ser criado, o Refúgio de Vida Silvestre do Arquipélago de Alcatrazes, no litoral norte do Estado de São Paulo, será aberto para visitação pública. Portaria do ICMBio assinada há duas semanas autoriza o mergulho recreativo e passeio de barco para observação da fauna. A Fundação SOS Mata Atlântica está credenciando empresas para operar os tours, que devem começar em 2018. Alcatrazes e a Estação Ecológica Tupinambás, que está sob a mesma gestão, abrigam 1.300 espécies, 93 delas sob ameaça de extinção.

3. BATE-VOLTA



Parque aquático Magic City com desconto

A 60 km da capital paulista, em Suzano, o parque aquático Magic City celebra o calor em setembro com promoção: até domingo, dia 31, será possível adquirir ingressos online por R$ 27 (para visitar o parque de segunda a quarta-feira). Quintas e sextas-feiras sairão por R$ 38, sábados custarão R$ 50 e domingos, R$ 59. A pousada que funciona junto do parque também terá preços promocionais até o fim de mês. De domingo a quinta, as diárias terão valor a partir de R$ 79,90.

O Magic City tem cinco toboáguas, piscina de ondas e praia artificial, além de 64 apartamentos para hóspedes. Informações e reservas pelo site: magiccity.com.br

4. PACOTE

O Australian Museum lançou programa para turistas que querem conhecer a Grande Barreira de Corais acompanhados por cientistas. Os visitantes ficarão hospedados na Lizard Island e serão guiados pelos especialistas da instituição até recifes intocados. O roteiro oferece apenas 12 vagas, dura quatro noites e será realizado entre 17 e 21 de novembro. Quem irá acompanhar os hóspedes serão os diretores do Australian Museum, Anne Hoggart e Lyle Vail. Também estão incluídos no pacote – que custa US$ 6.710 para uma ou duas pessoas (sim, individual é o mesmo preço) – também drinques ao pôr do sol na estação de pesquisa, refeições gourmet diárias, seleção de vinhos e cervejas e bar no quarto: bit.ly/expedicaoaustralia.

6. FIQUE LIGADO

Os parques Legoland na Malásia, na Alemanha e também na Flórida terão realidade virtual em suas montanhas-russas. A novidade, chamada The Great Lego Race, será incorporada a brinquedos já existentes, que serão reformulados. Os visitantes receberão equipamentos para usar durante o percurso e simular uma corrida com personagens. A abertura ao público é prevista para o fim de 2017 (na Malásia) e começo de 2018 (Alemanha e Flórida). Saiba mais no site dos parques: legoland.com.

6. VOCÊ NA GALERIA INSTAGRAM

Os leitores do viagem na galeria Instagram Arquivo Pessoal Galeria Instagram - 26/09 Os momentos finais do verão europeu foram bem aproveitados por @loucosporviagem: relaxando na água cristalina da praia de Manganari, na Grécia: “Curtindo os últimos minutos do calor na Europa!”. Os momentos finais do verão europeu foram bem aproveitados por @loucosporviagem: relaxando na água cristalina da praia de Manganari, na Grécia: “Curtindo os últimos minutos do calor na Europa!”.

@vivendoepostando classificou Capitólio, em Minas Gerais como “paraíso” e destacou a sorte: “Alguns lugares em Capitólio aparecem e desaparecem de acordo com o nível da água. Esse aí, até uns meses atrás, estava tomado pela água”.

Quem também deu sorte foi @thiago.lopez. Ele conseguiu encontrar, na secura do deserto do Atacama, no Chile, este incrível tom de azul e registrou a imagem: “Para inspirar a semana”, escreveu em seu perfil.

O melhor presente que @xpresstrips recebeu durante seus dias em Nova York veio durante uma viagem de metrô: um mapa para não se perder. “Temos que ficar atentos pois na mesma linha passam 3 trens diferentes”, explicou.

