Dicas espertas da semana

Perdeu nossa edição impressa de 10 de outubro? Então confira aqui as dicas e novidades que destacamos na semana.

1. Aparecida celebra a padroeira



No ano em que são celebrados os 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba do Sul, a programação do Santuário Nacional é extensa. Para o feriado do dia 12, a principal novidade será a abertura da cúpula aos visitantes. Até dezembro, a região deverá ganhar uma estátua da padroeira do Brasil de 50 metros de altura – maior do que o Cristo Redentor do Rio, portanto –, de aço inoxidável. Confira roteiros e dicas para visitar o Santuário: bit.ly/Aparecida300.

2. VOCÊ SABIA

100 anos completou a morte de Auguste Rodin em 2017. Para lembrar a data e os 100 anos da morte de Gustav Klimt, em 2018, o Museu de Belas Artes de São Francisco estreia a mostra Klimt & Rodin: An Artistic Encounter.

25 trabalhos de Rodin dialogam com obras de Klimt, com temas como a representação da mulher. A exposição começa no sábado, 14 de outubro e vai até 28 de janeiro. Ingressos a US$ 35 (adultos) e US$ 20 (crianças). Saiba mais: legionofhonor.famsf.org.

3. SEU APP

Viajar é bom, mas voltar com o pagamento dos boletos atrasados é uma dor de cabeça. O aplicativo Papelada – download gratuito em papelada.com.br, para Android e iOS – permite criar um perfil e cadastrar os dados e as datas de vencimento de cada fornecedor (água, eletricidade e telefonia, por exemplo). No vencimento, o aplicativo se conecta ao serviço e manda as faturas para o seu perfil, para que você pague no ambiente da própria plataforma, graças à conexão com bancos.

4. FIQUE LIGADO

A Delta Airlines começou este mês a oferecer aos passageiros o serviço gratuito de troca de mensagens por celular durante o voo. Por meio da tecnologia Gogo, que fornece o serviço de Wi-Fi a bordo, os passageiros poderão usar os aplicativos mais populares de troca de mensagens – como Facebook Messenger e Whatsapp – para se comunicar com quem está fora do avião, sem pagar nada por isso. O serviço permitirá apenas mensagens de texto. Para se conectar, basta acessar o site airbone.gogoinflight.com e selecionar a opção Free Messaging no menu.

5. SEU LIVRO

A beleza do Parque Estadual do Jalapão, em Tocantins, ganha um registro especial nas lentes do fotógrafo mineiro Lester Scalon. Em parceria com o artista plástico e pesquisador de fauna e flora Tomas Sigrist, ele lança o livro Jalapão, com mais de 300 fotos sequenciais e 600 ilustrações da fauna. O projeto também registrou em imagens a vida das comunidades quilombolas que vivem no parque, algo até então inédito na carreira do fotógrafo. O livro é acompanhado de um CD com cantos de 100 aves da região. O trabalho deverá, entre outras coisas, ajudar estudantes, amantes da natureza, professores e pesquisadores em geral que queiram conhecer e estudar a enorme diversidade que povoa o Parque Estadual do Jalapão.

JALAPÃO

Autores: Lester Scalon e Tomas Sigrist

Ilustração: Tomas Sigrist

Editora: Avis Brasilis (288 págs.; R$ 98)

Gênero: fotografia

6. VOCÊ NA GALERIA INSTAGRAM

@viajapinha não teve olhos para o Mickey Mouse quando esteve no Hollywood Studios, no Walt Disney World, na Flórida. Muito melhor foi registrar o momento com um dos soldadinhos de brinquedo de Toy Story

A beleza do mar da praia do Cedrinho, em Ubatuba, litoral de São Paulo, inspirou @edneilopes a recordar da música Tô no Barato, da banda Planta e Raiz: "Hoje eu tô no barato de cair no mar. Na água salgada minha alma vou lavar", cantou.

Um curioso meio de transporte em Morro de São Paulo chamou a atenção de @edisantista: um carrinho de mão escrito “Táxi”. É o chamado “táxi das crianças”, que diverte os pequenos e ajuda os adultos com as malas.

A imensidão da Torre Eiffel, em Paris, impressionou @marconifilardi e seus amigos que visitavam a capital francesa. O símbolo da cidade tem 300 metros de altura. Dica: reserve uma refeição no restaurante que fica na torre e escape das filas.

