Dicas espertas da semana

Perdeu nossa edição impressa de 17 de outubro? Então confira aqui as dicas e novidades que destacamos na semana.

1. VOCÊ SABIA

80 ANOS o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) completa em 2017. Para celebrar, o Museu do Amanhã, no Rio, recebe o Seminário Internacional O Futuro do Patrimônio nos dias 26 e 27 de outubro, gratuito.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

80 mil bens tombados estão atualmente sob proteção do Iphan – em setembro foi incluída a

Ladeira da Misericórdia (foto), uma das primeiras vias públicas abertas na cidade do Rio de Janeiro, em 1567. Site: portal.iphan.gov.br.

2. FIQUE LIGADO

Fartura em Belo Horizonte



Nos dois próximos fins de semana, dias 21/22 e 28/29 de outubro, Belo Horizonte recebe o Festival Fartura, com cozinheiros, ingredientes e histórias gastronômicas de dez Estados brasileiros. Especialidade do chef Onildo Rocha, do restaurante Cozinha Roccia, de João Pessoa, Paraíba, o petisco falafel de feijão verde (foto) será servido no espaço Petiscos, Lanches e Doces. Estão programadas palestras e aulas. O segundo fim de semana do evento, batizado de Fartura BH Kids, terá programação e aulas de culinária inteiramente voltadas às crianças. Ingressos custam R$ 15 ou 4 quilos de alimentos não perecíveis. Site: farturabrasil.com.br.

3. BATE-VOLTA

Rota cervejeira em Ribeirão Preto

A terceira edição da Rota da Cerveja Hop on/hop off de Ribeirão Preto, organizada pela Livre Acesso Turismo, ocorre no sábado, dia 21. Ao custo de R$ 40 por pessoa, o ingresso dá direito a embarcar nos ônibus que passam por oito cervejarias artesanais – Lund, Weird Barrel, Invicta, Point SP 330, Walfanger, Pratinha, Jops e Colorado – a cada uma hora. Os visitantes percorrem as cervejarias na ordem que quiserem, com direito a degustar um chope em cada parada sem custo extra. É preciso comprar antecipadamente: bit.ly/rotadacervejaribeirao. Ribeirão Preto fica a 320 km de São Paulo.

4. LIVRO

Depois de três anos morando na Tailândia – de 2013 a 2016 –, a fluminense Menara Fialho lançou um guia turístico completo e cheio de dicas espertas, todo em português. O guia é um e-book em formato PDF. Há sugestões de itinerários para quem tem de uma a quatro semanas disponíveis para desbravar a Tailândia, informações práticas, como visto, idioma e melhor época. E ainda seções sobre costumes e comportamentos batizadas de “Faça” e “Não faça”: nelas você fica sabendo, por exemplo, que tatuar no corpo a imagem do Buda é um sacrilégio. Da capital Bangcoc às cidades menores, destinos são explicados individualmente.

GUIA TAILÂNDIA

Autora: Menara Fialho

Quanto: R$ 54,90; 186 págs.

Onde comprar: terradosorriso.com/guia-tailandia-portugues.

5. VOCÊ NA GALERIA INSTAGRAM

Galeria Instagram - 17 de outubro Arquivo Pessoal Você na Galeria Instagram - 17 de outubro @fui.viver não identificou o destino onde foi feito o clique dos dois pequenos com jeitão de mochileiros, mas publicou essa foto para lá de inspiradora, com direito a legenda comemorativa: “Feliz dia das crianças”. @fui.viver não identificou o destino onde foi feito o clique dos dois pequenos com jeitão de mochileiros, mas publicou essa foto para lá de inspiradora, com direito a legenda comemorativa: “Feliz dia das crianças”.

Uma paradinha básica para registrar este dia”, comemorou @pegandomala, que aproveitou o clique para dar os parabéns à filha por seus 18 anos. A família foi curtir a data e a folga na serra, na paulista Campos do Jordão.

@viciosdeviagem escolheu passar o feriado na capital paulista “botecando”. E posou para a foto em frente a uma das paredes grafitadas do Beco do Batman, ponto turístico famoso na baladeira Vila Madalena.

“Livre, leve e solta”, em suas próprias palavras, e com direito a emoji de biquíni acrescentado à legenda, @claudia_ricardi comemorou o fato de estar no badalado vilarejo baiano de Trancoso em pleno feriadão. Uma ótima ideia.

6. CONFIRA AS OUTRAS REPORTAGENS DESTA EDIÇÃO:

Bogotá assume ares de protagonista

Como economizar em Nova York

Piscinas para curtir com glamour

BRUNA TONI – Tempo livre e felicidade

MR. MILLES – Segredos para conquistar uma cidade