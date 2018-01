Dicas espertas da semana

Perdeu nossa edição impressa de 24 de outubro? Então confira aqui as dicas e novidades que destacamos na semana.

1. DICA DE ROTEIRO

Voo à isolada Santa Helena

Um dos lugares mais isolados do mundo, até agora acessível só de barco – uma semana desde a Cidade do Cabo – acaba de ganhar ligação aérea com o continente. A SA Airlink (flyairlink.com) estreou voos a Santa Helena, no Atlântico, desde a Cidade do Cabo e Johannesburgo (África do Sul). A ilha recebeu o exilado Napoleão Bonaparte. Desde 7.628 rands (R$ 1.788).

2. HOTEL

Paris tem o melhor hotel do mundo segundo o Conde Nast Traveler Readers’ Choice Awards, prêmio da revista Conde Nast Traveler baseado em opiniões de leitores. O escolhido é La Reserve Paris – diárias desde 1.600 euros. Veja os melhores do mundo na galeria:

Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards elege melhores hotéis do mundo

Na nona colocação, o Archipelagos Hotel, em Mikonos, na Grécia. Localizado a poucas milhas da praia de Kalo Livadi, a vista, tanto dos quartos quanto da piscina, ajudaram a ficar entre os 10 primeiros da preferência do público.

O Brasil tem um representante entre os melhores hotéis do mundo: O Fasano em São Paulo. Localizado no bairro dos Jardins, ele foi chamado pela publicação de "imã para todos que são jovens e novos nessa cidade sul-americana" e ficou na oitava colocação.

O La Residence, na África do Sul, é o sétimo colocado da Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards. O “wine hotel tem 16 suítes enfeitadas com antiguidades asiáticas e francesas, arte local e tapetes persas. Nos jantares, os pratos são harmonizados com os melhores vinhos.

Na sexta colocação está o Royal Mansour, em Marrakesh, no Marrocos. Não há quartos: são 53 riads (pequenos palacetes) individuais, cada um com um jardim próprio e terraço particular.

Summer Lodge Country House Hotel and Spa,em Dorset, no Reino Unido, é o quinto colocado. São 24 quartos que remetem automaticamente o hóspede a séculos passados. Não é para menos: parte do local foi desenhado por Thomas Hardy, famoso autor de romances no século e início do século 20 que era arquiteto por profissão.

A cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã, tem o quarto colocado no ranking. É o hotel The Reverie Saigon. Foi aberto em 2015 se tornando a hospedagem mais luxuosa na cidade. Tudo no hotel é opulento: dos quartos, decorados por designers italianos até os três restaurantes no complexo: um francês, um italiano e um cantonês.

The Gainsborough Bath Spa, em Somerset, no Reino Unido, é o terceiro lugar na lista dos melhores hotéis do mundo. São 99 quartos em um prédio que antigamente sediava um hospital. Ele passou por uma reformulação em 2015, sendo redesenhado pela designer Alexandra Champalimaud. O charme maior é que o hotel possui uma reserva de águas privada para o seu SPA, da mesma fonte que abastecia um antigo banho romano da cidade.

Dois são os grandes atrativos do nosso segundo colocado, o Alexandra Champalimaud, em Nova Déli, na Índia. O primeiro são os 28 mil metros quadrados de campos de golfe que cercam o hotel. O outro é a piscina, adornada com pedras de Khareda em um terraço privativo.

O melhor hotel do mundo de acordo com a votação é o La Réserve Paris, na França. São 40 quartos que trazem o que de mais luxuoso se tem na Europa. Para completar o hotel ainda possui o Le Gabriel, um restaurante com duas estrelas no Michelin.

O Brasil ainda teve mais um representante nos melhores cinquenta hotéis do mundo. É o Unique, também em São Paulo, que ficou na posição de número 33 graças ao seu formato excêntrico.

3. VOCÊ SABIA?

150 múmias estarão expostas em Montevidéu, Uruguai, a partir desta sexta, até 27 de dezembro. A polêmica mostra Body Worlds Vital (bodyworlds. com) usa a plastinação – substituição de líquidos por resinas para conservação de cadáveres. R$ 35, no Centro de Exposições Pátio Rambla.

4. FIQUE LIGADO

Bob Esponja e Frozen na Broadway

A Fenda do Biquíni se mudou para os palcos: Bob Esponja é a nova estrela da Broadway, em Nova York. O personagem da calça quadrada estreia na cidade em 4 de dezembro, no Palace Theatre. Os ingressos começam em US$ 49.

Quem também vai virar musical na temporada nova-iorquina de inverno são as princesas Elsa e Anna. Frozen estreia em 18 de fevereiro no St. James Theatre. Ingressos para as primeiras sessões estão esgotados e os novos lotes ainda não foram divulgados. Veja em: bit.ly/Broadway2018.

5. BATE-VOLTA

Vinho e alcachofra em São Roque



Um dia regado a vinho e alcachofras (recheadas, à milanesa, no yakissoba, no pastel…) é o que promete a 25ª Expo São Roque. Tradicional na cidade, a 40 minutos de São Paulo, a programação do evento inclui pisa da uva, teatro, baile e workshops gastronômicos que vão da história do vinho ao preparo de pratos à base da flor comestível. Até 5 de novembro, às sextas-feiras (R$ 10), fins de semana e feriados (R$ 28). Mais: exposaoroque.com.br.

