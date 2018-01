Dicas espertas da semana

Perdeu nossa edição impressa de 14 de novembro? Então confira aqui as dicas e novidades que destacamos na semana.

1. VOCÊ SABIA?

2 milhões de passageiros foram transportados pela Emirates Airlines no

Brasil desde 2007, quando iniciou suas operações por aqui. Só no ano passado, 288 mil pessoas viajaram a partir do Brasil. Hoje, são operados 16 voos semanais.



R$ 49 mil é o preço médio da passagem para Dubai na luxuosa primeira classe do A380 da Emirates. A cidade é a mais procurada pelos brasileiros que viajam pela empresa, seguido por Bangcoc, Xangai, Tóquio e Hong Kong.

2. DICAS DE ROTEIRO

Onze noites para se divertir em Orlando

Uma maratona de parques de diversão em 11 noites. A Stella Barros Turismo acaba de lançar um pacote focado nas férias de janeiro: o Disney Especial. Com saída no dia 16 e retorno no dia 27, contempla oito parques de Orlando: Universal Studios e Island of Adventures, da Universal; Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot e Hollywood Studios, da Disney; além de Sea World e Busch Gardens, do grupo Sea World. A partir de R$ 12.195, com aéreo, transfers, guia brasileiro e tour de compras. Site: stellabarros.com.br.

3. HOTELARIA

Roteiros de Charme ganha novos integrantes

A rede Roteiros de Charme terá quatro novos associados em 2018. Com a entrada das pousada Loft da Serra, em Lavras Novas (MG), e 347, em Itaúnas (ES), além dos hotéis Vila dos Orixás, em Morro de São Paulo (BA), e Villa Amazônia, em Manaus (AM), a associação passa a contabilizar 70 hotéis em 64 destinos do Brasil. Para integrar a rede é preciso preencher requisitos como conforto, qualidade, beleza do destino e limite máximo de 70 apartamentos. Mais: roteirosdecharme.com.br

4. BATE-VOLTA

Refresque-se em dobro

Procurando um lugar para se refrescar? Até o fim do mês, quem visitar o parque aquático Wet’n Wild, em Itupeva, a cerca de 1 hora da capital, ganha um ingresso grátis para retornar entre os dias 15 e 18 de fevereiro do próximo ano. Outra promoção para quem vai em grupo ou tem família grande é o Combo Galera. Nessa modalidade, cinco ingressos custa R$ 399 – o ingresso individual comprado nos pontos de venda custa R$ 89, um desconto de R$ 46 no preço final. Ao todo, o parque conta com 25 atrações que agradam dos mais radicais aos que preferem curtir a calmaria de uma piscina com ondas. Informações: wetnwild.com.br.

5. FIQUE LIGADO

Roteiro no Paraná para amantes de cinema

Cinco dias de evento, 34 filmes, além de oficinas e bate-papos. De 22 e 26 de novembro, o 10º Festival de Cinema da Lapa terá exibição gratuita de películas nacionais – entre elas, O Filme da Minha Vida, dirigido por Selton Mello, e João O Maestro, que conta a história de João Carlos Martins. Lapa é uma das cidades mais antigas do Paraná (como denunciam suas ruas de pedra e casas de fachada colorida) e fica a 70 km de Curitiba. Mais: ihclapa.com.br.

6. VOCÊ NA GALERIA INSTAGRAM

A Dolomiti di Brenta é um conjunto de montanhas que fica no norte da Itália e impressiona por sua beleza. "Parece uma pintura", disse @lu.ferreiras2. Não tem como discordar, não é mesmo?

O casal Mi e Kiko do @mikix10 postou essa bela foto de uma cachoeira congelada na trilha Johnston Canyon, no Canadá. Na legenda, eles explicam que o ponto é usado para fazer alpinismo no gelo. “Já pensou? Amei!”, disseram.

Há lugares que nos remetem a alguma música. A paisagem árida do Salar de Tara, no Deserto do Atacama, lembrou @vipdiary de A Horse With No Name, do America: “In the desert you can remember your name.”

“A segunda-feira pode ser muito boa se você estiver no lugar certo”, brincou Carol Guelber, do @viciosdeviagem. Olha, Carol, não importa se é segunda, domingo, quarta... Qualquer dia da semana deve ficar melhor nessas praias da Indonésia.

7. CONFIRA AS OUTRAS REPORTAGENS DESTA EDIÇÃO:

Filipinas é destino cheio de cores e contrastes para o turista

Até o carnaval, Bahia celebre a fé com festas

BRUNA TONI – Questão de nudez

MR.MILLES – As 10 principais atrações do Brasil – que são 2