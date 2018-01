Dicas espertas da semana

Perdeu nossa edição impressa de 5 de setembro? Então confira aqui as dicas e novidades que destacamos na semana.

1. VOCÊ SABIA?

50 anos

É a idade dos famosos bangalôs sobre as águas do Taiti. Foi na década de 60 que os norte-americanos Hugh Kelly, Muk MacCallum e Jay Carlisle decidiram aproveitar as águas azuis do arquipélago para construir os bangalôs e trazer mais turistas.

884

É o número atual de bangalôs no país, espalhados por 22 hotéis em sete ilhas. Ao longo dos anos, eles deixaram de ser apenas construções rústicas e passaram a oferecer mordomias como o café da manhã entregue em uma canoa típica.

2. BATE-VOLTA

Sabores mineiros em São Lourenço

A 6ª edição do Festival Degusta, em São Lourenço, traz como tema este ano os queijos da Mantiqueira. Durante todo o mês de setembro, o festival levará visitantes a percorrer fazendas de café, descobrir receitas mineiras e conhecer as diversas maneiras possíveis de saborear as tradições da região. Entre os dias 28 e 30, está programada uma feira com produtores locais. Haverá ainda workshops – confira a programação completa em saolourencocvb.com.br/degusta2017.

3. FIQUE LIGADO

Transferência gratuita

A partir de 1º de setembro a Azul vai permitir que clientes do Clube TudoAzul recebam e transfiram pontos de uma conta para outra sem pagar taxa. Quem for sócio poderá receber até quatro transferências ou 50 mil pontos e transferir até duas vezes. Os pontos podem ser trocados por passagens aéreas ou por produtos. Mas fique atento: a partir de outubro apenas clientes com mais de seis meses no clube terão o benefício.

4. ROTEIRO

Novidades em Las Vegas

A “cidade do pecado” tem novos passeios para quem quiser dar um tempo dos cassinos. A partir de 23 de setembro, estará em exibição no The Palazzo a Exhibitionism, a maior exposição do mundo sobre os Rolling Stones, com mais de 500 itens. Ingressos pelo site: stonesexhibit.com. Outra opção é o Antelope Canyon Expedition, passeio aéreo sobre Las Vegas e Page, no Arizona. Inicialmente o tour é apenas para grupos fechados de 9 ou 16 pessoas, mas, a partir de abril, serão vendidos ingressos individuais: scenic.com.

4. GALERIA INSTAGRAM

Os leitores do viagem na galeria Instagram @Cumbicao/Instagram Você no #viagemestadao Se em Roma, faça como os romanos, no Vietnã, faça como os vietnamitas. O @Cumbicao seguiu o ditado durante sua visita a Hoi An: vestiu o tradicional chapéu e tomou uma cerveja local para se refrescar do calor. Se em Roma, faça como os romanos, no Vietnã, faça como os vietnamitas. O @Cumbicao seguiu o ditado durante sua visita a Hoi An: vestiu o tradicional chapéu e tomou uma cerveja local para se refrescar do calor.

O companheiro de selfie da @quetalviajar em Exuma, nas Bahamas, foi uma tranquila iguana. A ilha é recheada delas, que fazem a alegria das fotos dos turistas. Além dos répteis, Exuma é famosa por seus calmos tubarões de água rasa.

@viverporaremar virou atração das crianças da tribo Himba, na Namíbia. O drone que ele levou para tirar fotos deixou os pequenos vidrados. Os himba são famosos por sua pintura avermelhada e por suas tradições.

@mochilainsana contou como foi um dia em Mônaco, o “país mais caro do mundo”. Na foto, a praia de Larvotto, que segundo ela é “para os pobres”. “Antes fomos retiradas delicadamente de uma parte da praia particular de um restaurante”.



