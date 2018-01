Disney: a poucas horas da festa surpresa

Por Thaís Pinheiro

Quando uma data especial se aproxima, a Disney trata de preparar algo para celebrar com seus visitantes. Amanhã (1º de outubro) será comemorado o 40.º aniversário do primeiro parque da Disney na Flórida, o Magic Kingdom.

Para a data, uma apresentação especial vai acontecer no parque, das 9h45 às 10h15, com a participação de dezenas de personagens da Disney ­– e é somente isso o que sabemos, faz parte do jogo manter tudo em segredo. “It’s magical”, dizem por aqui.

Os representantes da marca não falam em números, mas há um ligeiro aumento na quantidade de visitantes nesta data, algo que também pode ser reflexo do início das tradicionais festas de Halloween.