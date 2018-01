Disney anuncia novo parque em Xangai, na China

Atualizado às 15h38 de quinta-feira, dia 16

A cidade de Xangai, na China, vai ganhar um parque Disney. O projeto e as atrações do novo resort foram lançados nesta quarta-feira, dia 15, pelo CEO do grupo, Bob Iger. A inauguração foi anunciada para o próximo verão do Hemisfério Norte, em meados de 2016.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Imagem do castelo no parque de Xangai, o 'mais alto, maior e mais interativo entre todos os parques do grupo, segundo o CEO Bob Iger

Em entrevista coletiva no Shanghai Expo Center, Iger anunciou que o resort terá seis “lands” ou áreas temáticas – inclusive sua própria Fantasyland, onde ficará o Enchanted Storybook Castle, descrito por Bob Iger como o “mais alto, maior e mais interativo castelo” entre todos os parques Disney. Detalhe: será dedicado a um mix de princesas. Outra “land”, Treasure Cove, será dedicada à franquia Piratas do Caribe, sucesso de público na China.

Veja a lista de atrações anunciadas para o parque chinês:

– Castelo: o infalível símbolo dos mais clássicos parques Disney será batizado de Enchanted Storybook Castle e representará todas as princesas Disney.

– Ilha da Aventura: apresentada como “a terra das lendas antigas”, será uma área cheia de tesouros escondidos, inclusive a casa de um réptil gigante.

– Viagem à Gruta de Cristal: a excursão Voyage to the Crystal Grotto celebrará os contos de fadas Disney e promete um grand finale dentro do castelo do parque.

– Treasure Cove: estrelada pelo capitão Jack Sparrow, a área com temática pirata será uma aventura em alto-mar.

– Tomorrowland: criada especialmente para os chineses, terá como foco o futuro.

– Tron Lightcycle Power Run: uma pista de velocidade para fazer subir a adrenalina, com promessa de vista para tirar o fôlego dos visitantes.

– Jardim dos 12 amigos: o Garden of the Twelve Friends vai abrigar animais do zodíaco chinês recradiso como personagens Disney e Pixar

– Teatro: terá o estilo Broadway e será a casa do musical O Rei Leão apresentado em mandarim.

O complexo terá ainda dois hotéis (um deles dedicado a Toy Story) e uma a´rea de compras, gastronomia e entretenimento. E contemplará muitas características da cultura chinesa, uma exigência do governo do país para aprovar a construção do resort.