Disney: Vem aí, o Art of Animation

Por Thaís Pinheiro

Para quem gostou da parceria Disney + Pixar, o Art of Animation será um hotel como poucos por aí. Este novo resort entra em funcionamento a partir de 2012 e terá alas temáticas inspiradas em longas de animação de sucesso estrondoso: Procurando Nemo (previsão de abertura para maio de 2012), Carros (julho, Rei Leão (setembro) e A Pequena Sereia (dezembro).

Assim, os quase 2 mil quartos da área vão obedecer a uma decoração toda especial, supercaprichada. Como integrará a ala mais econômica dos resorts da Disney, o Art of Animation seguirá os mesmos padrões do All Star e o Pop Centtury: opções de quarto standard (cerca de US$ 100 a diária) e familiar (cerca de US$ 250 a diária).

Projeções de áreas inspiradas na animação ‘Procurando Nemo’. Fotos: Divulgação