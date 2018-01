Diversão e descanso nas águas de Goiás

As vizinhas Caldas Novas e Rio Quente, em Goiás, recebem turistas atrás de dois objetivos: águas termais e diversão. Aquecidas em fendas de centenas de metros de profundidade, as águas das chuvas voltam à superfície em rios e piscinas térmicas naturais com propriedades terapêuticas. Entenda o básico para pôr a sua boia em ação.

Hot Park

Diversão é o mantra deste parque, que tem as águas como atração central. Lançado no ano passado, o Xpirado, um toboágua de 32 metros, é a grande novidade. Com 3 mil metros cúbicos de areia fina, a Praia do Cerrado é uma das maiores artificiais do mundo. Também é possível mergulhar de cilindro nos rios da região, onde há peixes como pintados e pacus. Passes diários a partir de R$ 106 por pessoa.

Rio Quente Resorts

Principal hospedagem da região, reúne seis hotéis a poucos metros do complexo do Hot Park. Além de piscinas próprias, há uma filial do paulistano Buddha Spa à disposição. As diárias, que incluem café da manhã e almoço, custam a partir de R$ 668.

Water Park

Inaugurado em 2012, é o mais novo parque aquático da região. Entre as atrações, destaque para rio lento, piscina de ondas e seus quatro tobogãs. Entradas custam desde R$ 60 por dia.

Di Roma Acqua Park

Saunas, oito toboáguas e boias no rio lento. Tudo ao som de muita música sertaneja. Ingressos a R$ 65.