Do alto, as Linhas de Nazca

Desenhos de imensas dimensões compõem um inquietante e ainda hoje misterioso mosaico no deserto. Conhecidas por Linhas de Nazca, figuras geométricas, animais e até um astronauta enfileiram-se rabiscadas para sempre na areia ao sul da reserva natural de Paracas. Como elas foram feitas, ninguém sabe ao certo. E o mistério cria sobre elas um fascínio ainda maior. A melhor maneira de observar as figuras, como as que você verá abaixo, é em um sobrevoo de aproximadamente meia hora. Mas que ficará por muito tempo na memória.

