Dubai cobra taxa extra de turistas por pernoite

O que nunca foi barato ficou um pouco mais caro. A partir desta segunda-feira (31) quem se hospedar em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, terá de pagar uma taxa extra, anunciaram as autoridades locais. O imposto varia de 7 a 20 dirhams (de R$ 4,30 a R$ 12,30) por noite, a depender da categoria de hospedagem escolhida.

Segundo o governo local, os fundos recolhidos serão destinados ao desenvolvimento do setor turístico no país. “A medida visa a assegurar a competitividade no cenário mundial e apoiar o crescimento continuado de dois pilares econômicos do emirado, o comércio e o turismo”, disse Helal Saeed Almarri, diretor do departamento de turismo e marketing de Dubai. “A taxa é similar à cobrada em destinos como Barcelona, Berlim, Roma e Florença”, exemplificou.

No ano passado, mais de 10 milhões de turistas visitaram Dubai. A intenção do governo é que esse número ultrapasse os 20 milhões até 2020.