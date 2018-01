Dubai ganha ópera multicultural e recebe Plácido Domingo na abertura

Que Dubai não se cansa de divulgar novidades – principalmente arquitetônicas – todo mundo já sabe. No próximo dia 31 de agosto, porém, a inauguração de seu mais ponto turístico, a Ópera Dubai, chamará a atenção não exatamente pela altura, largura ou capacidade, mas pela proposta multicultural.

Localizada no Opera District, região central do emirado, a casa de espetáculos terá uma programação variada nos estilos, passando pelo balé, ópera, teatro, shows ilusionistas, dança… Já na abertura, o renomado tenor espanhol Plácido Domingo, considerado o Rei da Ópera, se apresentará no local com capacidade para aproximadamente 2 mil pessoas.

Mais atrações também já têm data marcada para estrear e outras deverão ser divulgadas em breve. Em setembro, por exemplo, o Vienna Concert Varein levará o público a dançar ao som das valsas imperiais, enquanto o show Impossível promete arregalar os olhos do público com números ilusionistas. Em novembro, o musical Os Miseráveis, baseado na obra de Victor Hugo, estreia no Dubai Ópera. Além disso, clássicos como O Barbeiro de Sevilha, de Gioachino Rossini e Cesare Sterbini, e O Quebra-Nozes, balé de Tchaikovsky que será apresentado sobre o gelo, também entrarão na programação.

Como não poderia deixar de ser, mesmo com todo o lado cultural, é claro que a arquitetura da Ópera Dubai, um projeto de Janus Rostock, tem sua particularidade. O projeto faz referência a um dhow, tipo de barco tradicional da região do Mar Vermelho.

Para conferir mais informações e garantir ingressos, acesse dubaiopera.com.

OS CENÁRIOS DE DUBAI