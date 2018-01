É ano novo na China!

Fogos no céu de Xangai para receber o Ano Novo Chinês. Foto: Vicent Yu/AP

Na madrugada do dia 23 para o 24 de janeiro centenas de milhões de chineses, coreanos, vietnamitas e malaios étnicos ao redor da Ásia comemoraram a chegada do Ano Novo Chinês, que em 2012 é o Ano do Dragão, um dos 12 signos do zodíaco chinês.

Xangai recebe com cores o Ano do Dragão. Foto: Tyrone Siu/REUTERS

Queimas de fogos de artifício, festas e almoços familiares marcaram a chegada do Ano do Dragão. De Pequim a Bangcoc, de Seul a Cingapura, as pessoas foram aos templos, pedindo boa sorte às divindades e acendendo incenso. No passado, o dragão era um símbolo reservado apenas ao imperador da China e é considerado um signo extremamente auspicioso.

Apresentação do Tai Ge, durante as comemorações do Ano Novo, em Nanjing, na província de Jiangsu. Foto: Sean Yong/REUTERS

O Ano do Dragão de 2012 acaba em 10 de fevereiro de 2013. No calendário tradicional chinês, o ano que começa nesta segunda-feira é o ano 4.710. O calendário chinês marca os anos desde o reinado do legendário Imperador Amarelo, que teria governado a China nos primórdios da Antiguidade.