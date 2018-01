É dia de festa em Arraial d´Ajuda

Diário de Arraial d’Ajuda – Dia 1

Por Tania Valeria Gomes

Dia 15 de agosto é feriado em Arraial d’Ajuda. É dia da Padroeira da cidade, Nossa Senhora d’Ajuda. A procissão que homenageia a santa é tradição. Além dos devotos deste distrito de Porto Seguro, o evento atrai gente das cidades do entorno, muitos deles pagando promessa.

A movimentação é grande. Aqueles que não participam da procissão propriamente dita, vão para as ruas que ficam no centro histórico de Arraial esperando a imagem da santa passar enquanto bebem e se divertem com os amigos. O principal ponto de encontro fica entre as ruas Broadway e Mucugê, que são referências para a vida noturna por aqui.