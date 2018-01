Ecoeventos em Nova York

Uma frase muito conhecida do líder pacifista indiano Mahatma Gandhi diz “seja você a mudança que você quer ver no mundo”. Essa é a inspiração para os vários ecoeventos que pipocam por Nova York para comemorar o Dia da Terra, em 22 de abril. Sim, porque a maior megalópole do mundo também pode ser um tantinho mais verde.

Para os pequenos, oficinas de arte sobre a importância de manter a água limpa, amanhã, no Museu South Street Seaport (www.southstreetseaportmuseum.org). No próximo fim de semana, o Brooklyn Children’s Museum (www.brooklynkids.org) organiza workshops de pintura com materiais recicláveis.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dois museus novaiorquinos, o MoMA e o P.S.1 Contemporary Art Center, propuseram a cinco urbanistas o desafio de solucionar o aumento do nível do mar no porto da cidade. Com soluções inovadoras, como um tipo de asfalto capaz de absorver melhor a água das chuvas, as propostas estão na mostra Projetos do Litoral de Nova York, até 11 de outubro no MoMA (www.moma.org).

Também é possível fazer compras sem sentir peso na consciência. A ExpoEcoLux, no Grand Central Terminal (www.grandcentralterminal.com), é uma feira com cosméticos cruelty-free, que não fazem experimentos com animais, e com roupas cujas matérias-primas são sustentáveis. Nas colunas do belíssimo edifício Grand Central Terminal serão projetadas imagens gigantes da Terra.

No domingo, 18, pela manhã, uma caminhada ecológica vai percorrer o maior parque da cidade, o Pelham Bay Park, no Bronx. Já para os baladeiros, a Fundação Surfrider, formada por surfistas, realiza uma festa regada, é claro, a muita surf music. No dia 22, no Bar Fontana’s (www.fontanasnyc.com/). E há também uma espécie de Virada Cultural ecológica, com dois dias de shows, peças e performance. Se a fome bater, corra até uma das diversas barraquinhas de comida orgânica.

Agora se você quer colocar a mão na massa, no dia 24, a partir das 10 horas, um grupo de voluntários promove o mutirão de limpeza e replantio no Parque Jamaica Bay Wildlife Refuge, no Queens. E ter a companhia das centenas de aves que migram nesta época do ano, vindas do hemisfério sul.

Toda a programação do evento está no site http://earthdayny.ning.com/