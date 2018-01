Eis o melhor hotel do mundo. E outras dicas

COLÔMBIA

Em Cartagena, o melhor hotel do mundo

Milhões de internautas elegeram a Casa San Agustín como o melhor hotel do mundo, segundo o site TripAdvisor. O hotel colombiano venceu outros 30 estabelecimentos de luxo abertos no último ano em cidades como Londres, Nova York e Xangai. Localizado em Cartagena de Índias, tem 24 aposentos e 6 suítes, que misturam o estilo colonial e a modernidade de sacadas, exclusivos artigos de higiene e piscina privativa. Camas e lustres de ferro, criados por artistas locais, dividem espaço com obras de arte e objetos no estilo vintage. Diárias desde 74 mil pesos, para dois (R$ 893).

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

CRUZEIROS 1

Descubra segredos dos bastidores

Quem nunca ficou curioso em saber o que acontece nos bastidores de um cruzeiro? Nesta temporada, a MSC Cruzeiros lançou o programa Revela nos navios Preziosa, Magnifica, Orchestra e Poesia. Em um tour de 2h30, os viajantes poderão conhecer áreas normalmente restritas a tripulantes. A inscrição deve ser agendada a bordo, logo após o embarque.

CRUZEIROS 2

Passeio extra no centro de Santos

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) oferece um passeio especial para passageiros dos cruzeiros que atracam em Santos. Pela Linha Turística de Bonde, cerca de 800 mil pessoas poderão conhecer o Centro Histórico partindo da Rua Tuiuti (atrás da Bolsa Oficial do Café). O tour opera das 9 às 10h30, tem duração de 15 minutos e saídas a cada meia hora com guias da Secretaria de Turismo. Custa R$ 5.

GASTRONOMIA

Entre ‘tapas’ e pastéis de Belém

Amantes da gastronomia poderão conhecer, em janeiro, duas das cozinhas mais saborosas do mundo. A CI preparou um roteiro especial (a partir de € 1.421) que revela os segredos de ‘tapas’ e pastéis de Belém por meio de aulas práticas, workshops, visitas a restaurantes e degustações. O pacote também inclui um city tour com visitas aos principais pontos turísticos locais. Restam oito vagas para Portugal e nove para a Espanha. As inscrições custam 150 euros e podem ser feitas até 30 de novembro.

BAGAGEM

Leve mais sem pagar excesso

Não é preciso pagar por excesso de peso: passageiros da Singapore Airlines ganharam mais dez quilos adicionais de bagagem. Na suíte, o cliente tem direito agora a 50 quilos; na primeira classe, a 40 quilos; e na econômica, a 30 quilos. A Singapore Airlines opera a rota São Paulo – Barcelona – Cingapura três vezes por semana.

ONLINE

Tour de gôndola sem sair de casa

Você não vai poder tomar um ‘gelato’ antes ou depois do passeio. Mas dá para fazer um tour completo pelos canais de Veneza por meio do Google Street View, com direito a parar na Praça São Marco ou passar por baixo da Ponte Rialto. Veneza foi escolhida pelo Google por ser o local apropriado para demonstrar uma das novas plataformas do Street View, o trekker (mochila conectada a um globo com 15 lentes que permitem captar imagens em 360º).

PUNTA DEL ESTE

Um cassino voltado para os jovens

Com jogos inéditos, novos ambientes e propostas de diversão, o recém-inaugurado cassino do Conrad Punta del Este Resort & Casino, no Uruguai, quer atrair a atenção dos jovens. Na sala principal, são mais de 70 mesas de black jack e roleta. Além dos tradicionais, haverá ainda jogos online. De quebra, o clube noturno OVO promete noitadas com nomes importantes da música eletrônica e DJs internacionais.