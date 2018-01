Em Berlim ou Buenos Aires, onde virar bicão na festa dos outros

Já que o Brasil está eliminado, só nos resta assistir à final entre Argentina e Alemanha e torcer por um belo jogo. Mas, se por acaso você estiver em um dos dois países, talvez a melhor coisa a fazer seja se juntar à festa nas ruas e se consolar relembrando que em 2018 estaremos lutando pelo hexa na Rússia.Tanto na capital do país vizinho quanto na do finalista europeu, confira os principais pontos para assistir e festejar.

Crianças festejam a classificação para a final. Será assim no domingo? Foto: Enrique Garcia Medina/EFE

Em Buenos Aires, as partidas estão sendo transmitidas na Plaza San Martin e no Parque Centenario, em tela gigantes, semelhantes às das arenas Fifa Fan Fest, montadas nas cidades-sede aqui no Brasil. No entanto, é bom chegar com antecedência porque elas têm ficado lotadas, especialmente durante jogos da Argentina. Em caso de vitória argentina, basta andar algumas quadras desde a Plaza San Martin até os arredores do Obelisco, no cruzamentos das avenidas 9 de Julio e Corrientes. Chegar até lá é fácil, basta descer na Estación Diagonal Norte (linhas A e C) ou na Carlos Pellegrini (linha B). Bagunça garantida caso a Argentina conquiste o tri. Em caso de derrota, procure a milonga mais próxima.

Saindo do sofá para gritar pela Alemanha. Foto: Thomas Peter/Reuters

Já em Berlim, há um jeito inusitado de assistir à derradeira das 64 partidas da Copa do Mundo: no sofá, mas no gramado de um estádio. Sim você leu direito! O Stadion An der Alten Försterei (próximo à estação Köpnick do metrô) encheu seu gramado com centenas de sofás e poltronas, além de suas arquibancadas regulares, para exibir os jogos da Copa em um mega telão. Ou seja, dá para torcer do sofá pela Alemanha – nem pense em chegar com camiseta azul e branca. Os ingressos estão quase esgotados. No entanto, se não conseguir seu sofá, o Mercedes-Welt (Salzufer 1, 10587 Berlin) tem telões imensos e uma energia incrível. Também é possível curtir a partida em um dos maiores cartões-postais do país e principal local da festa alemã em caso de vitória: o Portão de Brandemburgo. O mesmo palco onde se festejou a queda do Muro de Berlim, em 1989.