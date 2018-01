Em busca da espiritualidade indiana

Há quem vá a Paris com propósito gastronômico, a Veneza e Florença com interesses primordiais em artes plásticas, ou ainda a capital inglesa essencialmente para seguir os passos dos Beatles. Seguindo a lógica das viagens temáticas, praticantes (e curiosos) da Yôga, em parceria com algumas agências de viagens, estão organizando roteiros diferenciados na Índia – com o propósito de se familiarizar e se aprofundar na rica história e cultura hindu.

Uma saída especial rumo ao país está marcada para o dia 14 de setembro. Os passeios – organizados e guiados por dois instrutores da prática, Tatiana Ribeiro e Fabio Goulart – incluem os obrigatórios em qualquer roteiro turístico: visitas aos mais importantes templos indianos, assim como mesquitas e mercados públicos de Délhi, Agra, Jaipur e outras cidades.

Atração imperdível, Taj Mahal está no roteiro da viagem. Foto: Camila Anauate/AE

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O diferencial fica por conta dos adicionais que podem proporcionar uma vivência mais profunda da espiritualidade indiana. Já pensou em praticar Yôga às margens do rio Ganges? Meditar em um dos templos do país durante o pôr do sol? Ou ainda visitar a cidade de Rishikesh – considerada o polo mundial do Yôga – e suas tradicionais escolas da prática? Aulas teóricas sobre a cultura hindu, oficinas de mantras e um estudo sobre o Shiva Samhita, um dos textos mais antigos do Yôga, também estão na programação.

O pacote foi desenvolvido em parceria com a Soft Travel, terá duração de 16 noites e, além dos passeios, inclui aéreo e hospedagem – em quarto duplo sai por a partir de US$ 5.989 e em individual por desde US$ 6.885 por pessoa. Para mais informações e detalhes sobre o roteiro, escreva para Tatiana Ribeiro no e-mail instrutoratatiana@gmail.com.