Cada suíte uma homenagem

Bruna Tiussu

Tive a sorte de me hospedar no quarto que homenageia Adalgisa Nery. Logo que entrei na suíte, ao lado da porta, uma breve biografia desta poetisa, escritora e jornalista que marcou a história do País nos idos do começo do século 20. Se estivesse no quarto ao lado, encontraria a biografia de Clarice Lispector, um pouco mais para o canto seria a de Rachel de Queiróz, no andar debaixo a de Chiquinha Gonzaga, Irmã Dulce…

Cada quarto homenageia uma figura feminina. Fotos: Bruna Tiussu/AE

Porto Imperial, em Paraty (RJ), é assim: o hóspede pode até esquecer o número de sua suíte, mas dificilmente não se lembrará da mulher que o espaço homenageia. São 47 suítes, cada uma "batizada" com o nome de uma figura feminina que de extrema importância na histõria brasileira.

A fachada preservada do casarão que data do início de século 19 talvez engane. Lá de fora é difícil imaginar a imensidão do dentro. Além das suítes, uma sala de estar mobiliada com móveis de época mantém a atmosfera do período colonial; um charmoso jardim leva até a área de lazer, composta por uma piscina e ofurô aquecidos, além de sauna e espaço para massagem. Hóspedes que passarem pela cidade no friozinho ainda contam com uma das melhores butiques de vinhos da cidade bem ali, dentro da Porto Imoperial.

Na área externa, piscina e ofurô