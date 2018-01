Em sintonia fina com a natureza

JASPER

Conhecer as Montanhas Rochosas em essência só é possível se a hospedagem for em uma cabana na mata. E quando você descobre que seu vizinho de casinha é um canadense, então entende que a experiência é mesmo autêntica. Muito comum a dois ou em família, o programa no Jasper National Park pode ser feito tanto num lugar simples quanto no mais requintado.

Fairmont Jasper Park Lodge

Com uma bela vista para o Monte Edith Cavell, o Fairmont Jasper Park Lodge possui campo de golfe, piscina, spa e cabines exclusivas, chamadas de luxury signature cabins, com tamanho e localização privilegiados. Em dias de tempo quente – o hotel funciona também no inverno, mas a paisagem do entorno, claro, muda completamente –, é possível curtir passeios como pedalada e canoagem.

Ou dar-se o direito de não fazer nada (talvez a maior atração ali) e só assistir ao entardecer no Lac Beauvert, um pequeno lago azul diante do hotel. Jantar acomodado em uma das mesinhas à beira d’água, degustar um drinque no terraço e sentar em uma das cadeirinhas de madeira garante um visual espetacular. No outono, antes de jantar no restaurante Cavell’s, tive a oportunidade de admirar um inesquecível céu com tons variando do laranja ao roxo.

Sunwapta Falls Rocky Mountain

Aconchego rústico é o que propõe o Sunwapta Falls Rocky Mountain Lodge. Seu trunfo principal é mesmo o visual: a bela paisagem inclui a cachoeira que dá nome ao lugar, ponto onde o Rio Sunwapta muda seu curso para cair em um cânion profundo.

O lodge funciona de maio a outubro e dispõe de restaurante e lojinha de souvenir. Almocei lá e fucei a estante de produtos infantis em busca de presentes interessantes como livros de histórias em que os personagens são animais típicos do Canadá.

Tekarra Lodge

Minha hospedagem na região foi no Tekarra Lodge, entre pinheiros, perto do encontro dos Rios Mitte e Athabasca. Mesmo estando a apenas 2 quilômetros da cidade de Jasper, ali é possível esquecer de qualquer sensação urbana e se sentir de fato no meio do parque nacional.

A cabana não tinha luxo, mas todo o conforto necessário. E ainda estava equipada com banheira e uma minicozinha que ficava logo ali, bem diante da cama. Cortinas fofas arrematavam as janelas da cabaninha de madeira, para um despertar suave com a luz do dia.

O jantar no Tekarra Restaurant foi um dos pontos altos da gastronomia da viagem. Aberto desde 1952, o lugar já recebeu gente como Marilyn Monroe e John Travolta. Mas nem pense em glamour. O ambiente é rústico como se deve esperar de um autêntico lodge junto à natureza. Com direito ao aconchego e à boa comida regional para terminar muito bem um dia repleto de passeios e paisagens incríveis. / N.M.