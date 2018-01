Em Ushuaia, navegue com Amyr Klink pelo Canal de Beagle

Por Felipe Mortara

Feliz de retornar a Ushuaia, um de seus cantinhos favoritos neste mundo que conhece tão bem, o navegador Amyr Klink pode ter uma companhia especial durante o feriado de Tiradentes: você. Sim, amantes e amadores do mar e das fascinantes histórias do mais célebre aventureiro brasileiro contemporâneo poderão colocar em seu currículo a experiência de ter navegado pelas águas do famoso Canal de Beagle entre os dias 20 e 24 de abril. Esta é a proposta de um pacote do Arakur Ushuaia Resort & Spa, um dos mais luxuosos de Ushuaia.

Conhecida informalmente como Fim do Mundo, a cidade de Ushuaia é cenário de muitos encontros e partidas rumo à Antártica, narradas em vários trechos de seus cinco best-sellers. A bordo de um catamarã privativo, um dos dois encontros previstos com Klink ocorrerá entre as ilhas habitadas por leões-marinhos e pingüins e os picos nevados do extremo sul do continente.

No ano passado, durante o cruzeiro Navegar é Preciso, que leva autores para encontrar seu público a bordo do navio Ibero Star, pelo Rio Negro, no Amazonas, tive a oportunidade de conviver alguns dias com Amyr Klink. Extremamente acessível e interessado por todo tipo de conversa, o navegador está sempre aberto a dividir seus conhecimentos acumulados ao longo de 22 expedições à Antártica, a travessia solitária do Atlântico a remo e outras aventuras. Ahã, ele também faz dedicatórias de seus livros com uma paciência de Jó.

Se no Rio Negro, longe das latitudes austrais, Klink já tinha toneladas de informação a despejar, imagine navegando pelo Canal de Beagle, com todos aqueles picos e ilhotas no horizonte. Quantas histórias por aquelas enseadas recortadas, quantas ventanias e velejadas ele não há de ter em sua memória para compartilhar contigo? Além do papo na navegação, será possível conversar com ele durante uma caminhada no Cerro Alarken.

Os pacotes, terrestres, de 20 a 24/4, custam a partir de US$ 2.100 (R$ 8.109) em acomodação dupla no Arakur Ushuaia Resort & Spa (arakur.com). Os valores incluem transfer ao centro de Ushuaia, Wi-Fi, acesso às piscinas e fitness center. Informações e reservas no site arakur.com.