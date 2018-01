Empresa aérea de luxo, Etihad encerrará voos no Brasil

Empresa responsabilizou cenário econômico do País pela decisão

Etihad lançou apartamento a bordo na primeira classe, com sala, banheiro com chuveiro e cama de casal

Uma das empresas aéreas mais luxuosas e premiadas do planeta, considerada a 6ª melhor do mundo pelos passageiros na edição 2016 do prêmio Skytrax, o principal do mercado, anunciou hoje que encerrará os voos entre São Paulo e Abu Dabi, nos Emirados Árabes, hub da companhia, a partir de 26 de março de 2017.

Os passageiros com reservas confirmadas em voos da Etihad para depois de 25 de março receberão o reembolso total dos bilhetes ou opções alternativas de viagem em cooperação com a companhia aérea parceira Alitalia, via Roma.

A Etihad operava voos diários entre São Paulo e Abu Dabi desde junho de 2013. No período, segundo a companhia, transportou 460 mil passageiros.

Em nota, a empresa justificou que “o atual cenário econômico no Brasil, juntamente com a forte depreciação da moeda brasileira, afetaram gravemente as viagens do e para o país”. Ainda segundo a nota, “o desempenho da rota ficou aquém das expectativas”.

Além da 6ª colocação entre as melhores aéreas do mundo, a Etihad ganhou os prêmios de melhor primeira classe, melhor cabine de primeira classe e melhor alimentação na primeira classe na edição de 2016 do Skytrax World Airline Awards. Em 2014, a empresa lançou um modelo de primeira classe inédito no mercado, uma suíte com sala, banheiro com chuveiro e cama de casal.