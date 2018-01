Empresas cancelam voos a Nova York por causa da nevasca

Está a caminho dos Estados Unidos entre hoje e o fim de semana? Não saia de casa ainda. Antes de ir ao aeroporto, informe-se sobre a situação do seu voo.

Isso porque uma tempestade de neve de grandes proporções é aguardada para as próximas horas no noroeste do país – leia-se Nova York, Boston e arredores. Por esse motivo, empresas aéreas que voam do e para o Brasil já anunciaram cancelamentos de voos e as medidas para reacomodar os passageiros assim que possível.

Da TAM, cinco voos foram cancelados até agora: JJ8092, que partiria de São Paulo às 8h45 desta sexta-feira em direção a Nova York, e JJ8081, de Nova York a São Paulo, às 17h40 de hoje. E ainda: JJ8080 (SP-NY, 22h25), JJ8078 (Rio-NY, 22h53) e JJ8083 (NY-SP, amanhã, 07h30). Foram reprogramados outros três voos: JJ9376, SP-NY, para as 9h de amanhã; JJ9378, Rio-NY, 11h de amanhã; e JJ9379, NY-SP, para 19h48 de amanhã. A empresa recomenda que todos os passageiros com bilhetes para a cidade americana nos próximos dias procurem a central de atendimento: 4002-5700 (capitais) e 0800-570-5700 (demais localidades).

A United também confirmou dois cancelamentos hoje: voos UA30, entre São Paulo e Nova York, às 23h; e UA31, no sentido oposto, às 21h55. A remarcação, sem custo, deve ser feita pelo passageiro no site da United.

Da American Airlines estão confirmados os cancelamentos de cinco voos. De São Paulo a Nova York, AA966 (9h45) não decolou esta manhã, e o mesmo ocorrerá com AA950 (23h40). No sentido contrário estão cancelados AA951 (21h45) e AA967 (amanhã, às 23h20). Entre o Rio e Nova York foi cancelado o voo AA974 (22h55). Informações e remarcações: (11) 4502-4000 e no site da American Airlines.

* Atualizado às 21h50