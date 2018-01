Encontramos a cabeça do bacalhau!

Quem nunca viu a cabeça de bacalhau, aproveite a chance. O repórter Bruno Ribeiro não só viu como pescou o bicho – e até provou pratos com o pescado fresco, e não salgado, como vemos por aqui.

A razão pela qual ver a cabeça do bacalhau é uma raridade é simples: os barcos de pesca na Noruega são extremamente industrializados. A cabeça do bacalhau já é cortada em alto-mar e depois, vendida com outros miúdos do peixe. Não sem antes retirar a língua, uma iguaria local, servida empanada e frita.

