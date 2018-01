Ensaio sob as luzes de Manaus

Em destaque por ser uma das sedes da próxima Copa, a cidade revela a herança dos tempos áureos da borracha e sua relação orgânica com os rios ao olhar do fotógrafo Tiago Queiroz

Os olhos falam

O barco para Tefé estava pronto para zarpar do porto de Manaus – uma viagem de até 36 horas. Sem falar, a mulher assentiu com os olhos em ser fotografada. Feita às 6h15, a foto aproveitou a luz do amanhecer.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De barão

Do fim do século 19, o Teatro Amazonas remete à Manaus dos barões da borracha. Há visitas (R$ 10; 92-3622-1880) de segunda-feira a sábado. Registrá-lo à noite pede câmera com alto controle de ISO e tripé.

Rio oceânico

O pôr do sol no Rio Negro, de dimensões oceânicas, é das coisas mais lindas em Manaus. Do porto Manaus Moderna (portodemanaus.com.br) saem voadeiras para povoados longínquos. O enquadramento incomum valoriza a foto.

Paris selvática

Reaberto após sete anos, o Mercado Adolpho Lisboa foi erguido no período áureo da borracha sob inspiração do Les Halles, de Paris, em estilo art nouveau. O melhor horário para fotografá-lo é de tarde, banhado pelos últimos raios solares.