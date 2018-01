Então já é Natal…

Ainda falta quase um mês para o Natal, mas as ruas de cidades do mundo todo já estão iluminadas. Selecionamos duas fotos para você já ir entrando no clima.

Em Frakfurt, na Alemanha, o tradicional Mercado de Natal na Praça Römerberg é montado desde o século XVI. A altura das casas, em estilo chalé, rivalizam com os altos pinheiros. E, é claro, muita neve.

Em Genebra, na Suíça, a decoração é hi-tech. O projeto artístico Splitch-Splatch, criado pelo artista plástico francês Lionel Bessieres, traz dez árvores decoradas com grandes bolas em cores fluorescentes. A ideia faz parte do 9º Festival de Árvores de Luzes.