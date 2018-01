Enxoval de bebê nos Estados Unidos: tire suas dúvidas

Virou febre entre mães e pais brasileiros comprar os itens do enxoval do bebê nos Estados Unidos. É compreensível: produtos de preço elevado no Brasil, como carrinho, babá eletrônica e cadeirinha do carro custam muito menos por lá.

Vai encarar uma viagem de compras desse tipo? Tem dúvidas? Na próxima segunda-feira, dia 28, às 18 horas, conversaremos ao vivo com duas consultoras. Paula Laffront vai dar o caminho das pedras para comprar o enxoval em Miami, e Priscila Goldenberg dará muitas dicas sobre Nova York.

Você pode participar mandando suas dúvidas para nossa equipe pelo e-mail viagem.estadao@estadao.com (clique para ver o e-mail exato). Também pode deixar perguntas nos comentários do post ou no Facebook. Tem fotos das suas últimas compras infantis nos Estados Unidos? Pode mandar também pelo Instagram, com a hashtag #viagemestadao, contando um pouco como foi a aventura.

Para acompanhar o bate-papo, acesse a página do Estadão no Google+ – quem tem conta no Google + pode até fazer perguntas ao vivo.

Esperamos sua participação!