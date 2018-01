O Viagem comentou a lista dos 10 destinos mais baratos e dos 10 mais caros do mundo para ir entre julho e setembro de 2016 – veja aqui quais são as cidades. O levantamento foi feito pelo TripAdvisor, e a nossa equipe aproveitou para complementar, falando um pouquinho sobre as cidades e dando dicas de como combinar passeios e poupar o máximo possível.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.